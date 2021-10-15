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Kimliklerde yeni dönem! Resmen değişti ve başladı, tüm Türkiye'de artık...

15 Ekim 2021 Cuma - 19:33 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 19:33

Kimliklerde yeni dönem başladı. Resmen değişti. Tüm Türkiye'de yapılacak. Herkesi ilgilendiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini, böylece kimlik kartlarının güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabileceğini bildirdi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Elektronik İmza Kanunu'nun  Uygulanması Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin bugün Resmi Gazete'de  yayımlandığını anımsattı.
 
NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla  uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini belirten  Sayan, "Düzenlemeyle kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de  kullanılabilecek. Değişiklik, memleketimize ve sektörümüze hayırlı olsun."  ifadelerini kullandı.
 

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