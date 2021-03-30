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Kimlikle seyahat dönemi! 1 Nisan'da başlıyor, ilk kez...

AA |  30 Mart 2021 Salı - 14:05 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 14:17

Türk vatandaşları için büyük kolaylık sağlanıyor. Sadece kimlikle girilen ülke sayısı arttı. 1 Nisan'da başlıyor. İstenler sadece kimlikleriyle gidebilecekler. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahatle ilgili detayları duyurdu.


Büyükelçiliğin duyurusunda, 10 Aralık 2020'de Bakü'de imzalanan, Türk  ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı olarak Türkiye ve Azerbaycan'a kimlik  kartlarıyla seyahat edebilmelerini öngören protokolün, 1 Nisan 2021'de yürürlüğe  gireceği bildirildi.
 
 Duyuruda, protokolün yürürlüğe girmesiyle iki ülke vatandaşlarının  yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğerinin ülkesine 90 gün kalış  süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.
 
Kimlikle seyahat uygulaması kapsamında, Azerbaycan vatandaşlarına  Türkiye'ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye'den çıkışlarında, iki  dilli "Giriş-Çıkış Formu" üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek  verileceği bildirilen duyuruda, her iki ülke vatandaşlarının bu belgeyi  Türkiye'de ve Azerbaycan'da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşımaları  ve giriş-çıkışları sırasında kimlik kartlarıyla birlikte sınır kapılarındaki  görevlilere ibraz etmeleri gerektiğinin altı çizildi.
 
Duyuruda, yeni tip çipli kimlik kartlarıyla seyahat eden Türk  vatandaşlarının Azerbaycan'da kimlik kartlarını kaybetmeleri halinde, ülkeye  dönüşlerini temin için geçici pasaport müracaatında bulunabilmeleri için  yanlarında fotoğraflı ve TC kimlik numaralı bir başka kimlik belgesi daha  bulundurmalarında yarar görüldüğü kaydedildi.
 
Yeni tip çipli kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak  kullanılabilmesinin yalnızca Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan  seyahatlerde mümkün olduğu belirtilen duyuruda, üçüncü ülkelerden Türkiye veya  Azerbaycan'a gelişlerde pasaport kullanımının zorunlu olduğu ifade edildi.
 
Yeni tip çipli kimlik kartlarıyla ikamet izni başvurusunun  yapılamadığı hatırlatılan duyuruda, Türkiye'de veya Azerbaycan'da 90 günden fazla  ikamet etmek isteyen vatandaşların kalmak istenilen süreden 60 gün daha fazla  geçerlilik süresi bulunan pasaportlarıyla ikamet izni başvurusunda bulunmaları  gerektiği belirtildi.
 
Azerbaycan'a giriş yapan tüm yabancı uyrukluların ülkede on beş günden  fazla kalmayı öngörmeleri halinde, Azerbaycan Devlet Göç İdaresine  (https://eservice.migration.gov.az/) adres beyanı yapmalarının şart olduğuna  dikkat çekilen duyuruda, Azerbaycan'da 15 günden fazla kalmayı öngören Türk  vatandaşlarının ülkeden çıkışta cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları için  adres beyanı şartını zamanında yerine getirmelerinin önem taşıdığı kaydedildi.
 
Duyuruda, Kovid-19'la mücadele önlemleri kapsamında Azerbaycan'daki  özel karantina rejiminin 1 Haziran 2021'e kadar uzatıldığı hatırlatıldı ve özel  karantina rejimi yürürlükte olduğu sürece yalnızca Azerbaycan'da ikamet izni  bulunan veya yakın akrabası (ebeveyni, eşi, çocuğu) Azerbaycan vatandaşı olan  yabancı ülke vatandaşlarının Azerbaycan'a girişine izin verildiği belirtildi. Bu  kapsamda yer almayan yabancı ülke vatandaşlarının Azerbaycan'a gelmeden önce  Azerbaycan Bakanlar Kurulundan giriş izni almaları gerektiği hatırlatıldı.
 
"İlişkilerin tarihine özel olarak not düşürülmesi gereken bir tarih"
 
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, konuya ilişkin yaptığı  yazılı açıklamada, kimlikle seyahat uygulamasının, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki  devlet, bir millet" olmasının, Türkiye'nin Azerbaycan'ın gönlündeki,  Azerbaycan'ın da Türkiye'nin gönlündeki yerinin çok önemli neticesi ve bütün  milletin hayatına yansımış en güzel örneği olduğunu ifade etti.
 
Özoral, 1 Nisan 2021'nin iki ülke ilişkileri tarihine özel olarak not  düşülmesi gereken bir tarih olduğunu kaydetti.
 
  
 

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