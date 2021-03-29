Kimlikle girilebilecek! Türk vatandaşlarına büyük kolaylık, son 2 gün

Türk vatandaşlarının sadece kimlikle yurt dışına çıkarak seyahat edecekleri ülkelerin sayısı artıyor. Son olarak Azerbaycan da Türk vatandaşlarının ülkeye sadece kimlik ile girişine onay verdi. Türkiye ile Azerbaycan vatandaşları, 1 Nisan itibarıyla karşılıklı olarak yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek.

Azerbaycan ve Türk vatandaşları 1 Nisan’dan itibaren kimlikle seyahat edebilecek. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında "Kimlikle Seyahat Protokolü"nün iç onay sürecinin tamamlandığını ve protokolün 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü’nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu protokolün 1 Nisan 2021'de yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, iki ülke vatandaşlarının Azerbaycan-Türkiye arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan yalnızca yeni tip kimlik kartlarını ibraz ederek yapabileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca "Can Azerbaycan’la 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki 'İki devlet, tek millet' söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir." değerlendirmesi yapıldı.