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Kimlik ve plaka sorgulamalarında yeni dönem!

AA |  21 Ekim 2020 Çarşamba - 18:51 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 18:51

Jandarma Genel Komutanlığınca geliştirilen mobil uygulama "Devriye" sayesinde kişi ve araç sorgulama ile kimlik doğrulama işlemleri sosyal mesafe korunarak daha kolay ve hızlı yapılıyor.


Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda mobil  uygulama "Devriye"nin tanıtımı yapıldı.
 
Buna göre, Yazılım Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan uygulama,  kişi ve plaka sorgulama, NFC (Near Field Communication) ile kimlik sorgulama  olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.
 
Uygulama sayesinde suç işledikleri gerekçesiyle haklarında yakalama  kararı bulunanların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olup  da izolasyonda bulunması gereken kişilerin de tespiti yapılıyor.
 
"Devriye", sahte kimlikleri de kısa sürede tespit edebiliyor.
 
Yeni çipli kimlik kartlarının arka yüzünde bulunan MRZ alanının,  uygulamanın yüklü olduğu mobil cihazın kamerasına okutulmasıyla karttaki bilgiler  alınarak sistem üzerinden karşılaştırılıyor. Bu işlemle bilgilerinde uyuşmazlık  tespit edilen kimlikler incelemeye alınıyor.
 
Uygulamayla pandemi sürecinde vatandaşlarla sosyal mesafe korunarak  hızlı  şekilde sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bekleme süresinin  azaltılması hedefleniyor.
 
Bazı illerde kullanılmaya başlanan uygulamanın, yakında ülke genelinde  kullanılmaya başlanması planlanıyor.
 
  
 

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Jandarma Devriye araç sorgulama
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