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Kimlik ve ehliyette yeni dönem başladı! Yoğun ilgi, ücretsiz yapılıyor...

26 Eylül 2020 Cumartesi - 12:48 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 12:55

Kimlik ve ehliyette yeni dönem başladı. Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tanıtılan “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. 5 günde 120 binden fazla kişinin sürücü belgesinden bilgileri, kimliğine entegre edildi.


Yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınarak yeni nesil kimlik kartlarına yükleniyor. Sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmıyor. Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartlarının yenilenmesi gibi, kimlik kartlarından otomatik olarak siliniyor.
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz pazartesi günü tanıtılan “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlk beş günde 120 bin 695 vatandaş uygulamadan yararlandı. 
 
ARTIK EHLİYET TAŞIMAYA GEREK YOK
 
Uygulama ile  yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına  entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. 
 
ÜCRETSİZ YAPILIYOR
 
Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar  kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında  ya da  kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor. 
 
RANDEVU ALINMASI GEREKİYOR
 
Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler  nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.

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