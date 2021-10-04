Kimlik kartlarıyla ilgili flaş gelişme! 31 Aralık itibarıyla...

Kimlik kartlarıyla ilgili son dakika açıklaması! 31 Aralık itibarıyla başlıyor. E-imza alımlarında kimlik doğrulama işlemleri uzaktan gerçekleşecek. 31 Aralık itibarıyla başlayacak süreçle birlikte e-imza süreçleri yüz yüze kimlik kontrolü yerine uzaktan kimlik doğrulama yöntemleriyle yapılabilecek. Ayrıca E-imza çipli kimlik kartlarına yüklendiğinde su, elektrik, doğalgaz, GSM operatörlüğü aboneliği gibi işlemlerde kullanılabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan “Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmeliği” Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, abonelik sözleşmesi, numara taşıma, işletmeci değişikliği, nitelikli elektronik sertifika, kayıtlı elektronik posta ve SIM kartı değişikliği başvuruları işlemlerine ilişkin belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi halinde başvuru sahibinin kimliği video konferans, yapay zeka veya e-devlet üzerinden doğrulanabilecek.

Yüz yüze işlem zorunluluğu bitiyor

Uzaktan kimlik doğrulama hizmetiyle yüz yüze temasa gerek olmadan kimlikler uzaktan doğrulanabilecek. E-imza sahipleri abonelik ve başvuru işlemlerinde vakit kaybetmeyecek. Bu yenilik öncesinde e-imza alabilmek için kimlik doğrulama işlemlerinin notere gidilerek, BTK tarafından yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarına bizzat giderek ya da ilgili kurumlardan adreste kimlik doğrulama hizmeti alınarak yüz yüze yapılması gerekiyordu.

Hem nakitten hem vakitten tasarruf

E-imzanın kimlik kartlarına entegre edilmesiyle bireysel ve kurumsal hayatta yeni bir dönem başlıyor. Yeni çipli kimlik kartlarına e-imza sertifikası yüklenebilir duruma geldiğinde e-imza tamamen günlük hayata entegre hale gelmiş olacak. Kimlik kartlarında kendine yer bulacak olan e-imza gerek bireysel gerek kurumsal hayatta giderek daha fazla kullanım alanına sahip olacak. E-imza çipli kimlik kartlarına yüklendiğinde su, elektrik, doğalgaz , GSM operatörlüğü aboneliği gibi işlemlerde kullanılabilecek.

E-imza sayısı 5 milyonu aştı, işler özgürleşiyor

31 Aralık itibarıyla başlayacak süreçle birlikte e-imza alım süreçleri yüz yüze kimlik kontrolü yerine uzaktan kimlik doğrulama yöntemiyle yapılabilecek. 2005 yılının Haziran ayında ülkemizde ilk e-imzayı üreten, yenilikçi ve kullanıcı dostu çözümlerle hayatı kolaylaştıran E-GÜVEN, uzaktan kimlik doğrulama ile e-imza alacak kişilerin kimlik kontrolü süreçlerini video konferans, yapay zeka veya e-devlet yöntemiyle gerçekleştirilebilecek. BTK tarafından açıklanan 2021 yılı ikinci çeyrek verilerine göre, e-imza sayısı 5 milyon 31 bin 726’ya, mobil imza sayısı ise 724 bin 261’e ulaştı. (Haber7)