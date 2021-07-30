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Kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportlar için flaş karar! Ücretsiz olacak

30 Temmuz 2021 Cuma - 21:49 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 21:49

Resmen açıklandı. Son dakika kararı verildi. Kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportlar ile ilgili önemli gelişme. Yangında kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybedenler, ücretsiz yenileyebilecek.


Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangın bölgesinde kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybeden vatandaşların belgelerini ücretsiz yenileyebileceği duyuruldu.
 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yangın bölgelerinde geçerli T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu yangın nedeniyle kaybeden vatandaşlarımız; Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu nüfus müdürlüklerimizden hiçbir ücret ödemeden yenileyebilecektir" denildi.

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