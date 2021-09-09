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Kimlik ile ilgili son dakika gelişmesi! Parmak izi...

AA |  09 Eylül 2021 Perşembe - 13:02 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 13:10

Kimliklerle ilgili flaş gelişme! Noterliklerde kimlik sahteciliğini önlemek amacıyla parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin uygulanması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Ankara'da 7, 12, 43, 61, 71 ve 74. noterlikler pilot olarak seçildi. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ise test çalışmaları için 18 noterliğe ilgili cihazları kurduklarını aktararak çalışmaların başarılı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Sistemi, diğer noterliklere de yaygınlaştıracaklarına işaret eden Cin, bu sayede sahte kimlikle işlem yapılmasının önüne geçileceğini kaydetti.


Kimliklerle ilgili flaş gelişme! Tüm noterlerde yaygınlaşacak. Kimlikte yeni dönem. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sahtecilik ve  dolandırıcılığı önlemek için pilot uygulaması başlatılan kimlik doğrulama  sisteminin, 2022'de tüm noterliklerde hayata geçirilmesinin planlandığını  söyledi. 
 
Noterliklerde kimlik sahteciliğini önlemek amacıyla parmak iziyle  kimlik doğrulama sisteminin uygulanması için çalışma başlatıldı. Çalışma  kapsamında, Ankara'da 7, 12, 43, 61, 71 ve 74. noterlikler pilot olarak seçildi.
 
Adalet Bakanı Gül, Keçiören ilçesindeki Ankara 74. Noterliğinde  sistemin tanıtımını yaparak ilk örnek uygulamayı yerinde takip etti. İlk örnek  işlem, Ankara 74. Noteri Hayrünnisa Zeren'in T.C. kimlik kartı ve parmak iziyle  yapıldı.
 
"Noterliklerde haksızlığa son vermek adına çok önemli bir uygulama"
 
Adalet Bakanı Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün  noterlik hizmetleriyle ilgili çok önemli bir pilot uygulamaya şahit olduklarını  söyledi. Noterlik hizmetlerinin vatandaşlar için güvenli bir sistem anlamına  geldiğini belirten Gül, şöyle devam etti: "Noterlikte vatandaşlarımız bazı iş ve işlemlerde mağduriyetlere maruz  kalabiliyordu. Kötü niyetli bazı kişilerin işlemleri, uygulamalarında  vatandaşlarımızın mali ya da hukuki birtakım sorunlar yaşadığına şahitlik  ediyorduk. Özellikle tüm bu uygulamalara, haksızlığa son vermek adına çok önemli  bir uygulama hayata geçiyor. Yeni kimlik kartlarımızda çip uygulaması var  biliyorsunuz, burada parmak iziyle kimlik doğrulama sistemi uygulamasını pilot  olarak başlatıyoruz."
 
Sistemin hızlı ve güvenli bir şekilde kimlik doğrulaması yaptığını  dile getiren Gül, "Pilot olarak başlayan bu uygulamanın, 2022'de tüm  noterliklerde hayata geçmesini bekliyoruz. Tüm bu uygulamalarla güvenli ve hızlı  bir işlem süreci yapılmış olacak." dedi.
 
Noterliklerde geçen yıl güvenli ödeme sisteminin uygulamaya alındığını  hatırlatan Gül, bu sistemle sözleşmenin iki tarafının güvenli bir şekilde  işlemini yaptığını anlattı. Bakan Gül, noterlik sistemini daha fazla güçlendirmek  istediklerini vurgulayan "Noterlik işlemleri ne kadar güvenli olursa mahkemelere  giden ihtilaflar, vatandaşlarımızın diğer vatandaşla ihtilafı daha da azalır."  dedi.
 
Noterliklerde parmak iziyle kimlik doğrulama sisteminin uygulanmaya  başlamasının çok değerli olduğunu ifade eden Gül, vatandaşların işini  kolaylaştıran güvenli işlemlerin artmasına yönelik adımları atmaya devam  edeceklerini bildirdi.
 
"Kimlik güvenliğini bu şekilde sağlamış olacağız"
 
Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ise test çalışmaları için  18 noterliğe ilgili cihazları kurduklarını aktararak çalışmaların başarılı bir  şekilde sürdüğünü söyledi. Sistemi, diğer noterliklere de yaygınlaştıracaklarına  işaret eden Cin, bu sayede sahte kimlikle işlem yapılmasının önüne geçileceğini  kaydetti.
 

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