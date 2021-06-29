Kimliğini yenilemeyenler için kritik uyarı! Sonlandırılıyor

Kimliğini değiştirmeyen herkes için geçerli. Önemli bir uyarı geldi. 30 Haziran itibarı ile sonlandırılıyor. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 30 Haziran Çarşamba günü itibarı ile yolcuların eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye seyahat edemeyeceğini duyurdu.

Kimlik değiştirme ne zaman bitiyor sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor Kimlik yenileme başvuruları alınmaya devam ediyor. Kimliğini yenilemeyenler ile ilgili önemli bir uyarı yapıldı ve 30 Haziran itibarı ile sonlandırıldığı bildirildi.

İGA'nın (İstanbul Grand Airport) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, KKTC 'ye gidecek yolculara eski tip kimlik kartı uyarısı yapıldı.

Paylaşımda, "KKTC'ye nüfus cüzdanları ile seyahat yapacak misafirlerimizin dikkatine. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartıyla çıkılması zorunludur" denildi.