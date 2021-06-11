Kimler aşılanacak? Hangi meslekler aşılandı? Aşı çıktı mı nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye'de aşılamada yeni bir grubun daha başladığını duyurdu. Bakan Koca, Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşılacağını duyurdu. Peki, Aşı kaç yaşa düştü? Aşı çıktı mı, nasıl öğrenilir? Aşı öncelik sırası nereden bakılır? Aşı sırası öğrenme!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de aşılamada yeni bir grubun daha başladığını duyurdu. Bakan Koca, Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşılacağını belirtmişti. Şimdi de kargo ve kurye çalışanlarının aşılanacağını duyurdu. . Bakan Fahrettin Koca'nın şu paylaşımı yapmıştı: "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada, kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık." ifadelerine yer verdi.

AŞI KAÇ YAŞA DÜŞTÜ? KİMLER AŞI PROGRAMINA ALINDI?

Aşı için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen öncelik sırasına göre sırası gelen vatandaşlar randevularını alarak aşı olabiliyor.

1 milyon 100 bin sağlık personeline 28 gün arayla Sinovac aşısı uygulandı. Sağlık çalışanlarıyla birlikte, sağlık çalışanlarının eşlerine de aşılama gerçekleştirildi.

Bu grubun aşılanmasının tamamlanmasıyla Şubat ayında 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı.

90 yaş üstü kişiler başta olmak üzere sırayla 85-89 yaş arası bireyler aşılarını oldu. Sıralama 65 yaşa kadar kademeli olarak devam etti.

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevdeki kişiler, zabıta ve özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü, taşımacılık sektöründe çalışanların aşılanmasına başlandı.

Buna göre, polisler, basın çalışanları, turizm sektöründe çalışanlar gibi meslek grupları sırayla aşılandı.

Corona virüsle mücadelede tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesiyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerin Eylül'de açılabileceğini söyledi. Bunun için de öğretim üyeleri ve öğrencilerin bu tarihe kadar aşılanmasının tamamlanacağını açıkladı. İlk etapta öğretim üyeleri aşılanmaya başladı.

Ayrıca kademeli olarak haftada iki gün gerçekleştirilen yüz yüze eğitim devam ederken de tüm öğretmenler de aşılanmaya başladı.

Fahrettin Koca, aşılama süreci devam ederken müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, tiyatrocuların da aşı olmaya başlayacağını açıkladı.

11 Haziran itibariyle gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler ve yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil edildi.

Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oldu. Ayrıca, kargo çalışanları ile kuryeler de 12 Haziran'dan itibaren olabileceği bildirildi.

İŞTE AŞI ÖNCELİK SIRASI

İlk etapta Bakanlık tarafından yayınlanan aşıda öncelikli meslek grupları tablosuna göre sıralama şu şekilde:

1. Aşama:

A. Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil),

B. Yaşlı, engelli, koruma, evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C.65 yaş üstü bireyler; C1- 85 < yaş üstü bireyler, C2- 80-84 yaş arası bireyler, C3- 75-79 yaş arası bireyler, C4 - 70-74 yaş arası bireyler, C5- 65-69 yaş arası bireyler

2. aşama:

A. Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler:

A2 - İçişleri Bakanlığı

A3 - Kritik görevlerdeki kişiler,

A4 - Zabıta, özel güvenlik

A5- Adalet Bakanlığı

A7 - Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri)

A8 - Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),

A9 - Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B.50-64 yaş arası bireyler: B1- 60-64 yaş arası bireyler, B2- 55-59 yaş arası bireyler, B3- 50-54 yaş arası bireyler.

3.aşama:

A. Kronik hastalığı olan kişiler: A1a - 40-49 yaş arası bireyler, A1b - 30-39 yaş arası bireyler, A1c - 18-29 yaş arası bireyler

B. Diğer gruplar: B1- 40-49 yaş arası bireyler, B2-30-39 yaş arası bireyler, B3- 18-29 yaş arası bireyler

Tabloda dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanların yapılacağı belirtildi.

AŞI ÇIKTI MI? NASIL ÖĞRENİLİR?

Corona virüs aşı randevuları Sağlık Bakanlığı ’nın başlattığı kolay randevu alma sistemi MHRS üzerinden alınıyor. Aşının sisteme tanımlanıp tanımlanmadığı da burqadan öğrenilebilir.

MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.