Kimler aşı olabiliyor, Covid aşısı olmak zorunlu mu?

Aşı olmak zorunlu mu, kimler aşı olabiliyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm işçi ve memurların aşı programına dahil edildiğini duyurdu. Peki, kaç kişi aşı oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twittter hesabından yaptığı açıklamada, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar... Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" ifadelerini kullandı. Böylece aşı programı kapsamında, şimdiye kadarki en büyük grup aşı programı kapsamına alınmış oldu. Peki, aşı olmak zorunlu mu?

Aşı olmak zorunlu mu?

Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.

Kaç kişi aşı oldu?

Toplam Yapılan Aşı Sayısı

34.559.130

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

20.788.457

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

13.770.673