Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında milyonluk soruyu şıka bakmadan cevapladı

Türkiye'de de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmanın İngiltere'de yayınlanan versiyonunda önceki gün bir rekor kırıldı. Bir öğretmen final sorusuna ulaşarak soruyu şıklara bakmadan cevapladı.

İngiliz televizyonlarında eşine daha önce rastlanmayan bir olay gerçekleşti… Ülkenin sevilen yarışma programlarından “Kim Milyoner Olmak İster”e katılan 57 yaşındaki öğretmen Donald Fear, sadece yüzde 50 joker hakkını kullanarak bütün sorulara doğru yanıt verdi. Fear böylelikle 14 yıl sonra ülkede bu yarışma programında 1 milyon İngiliz poundu (yaklaşık 9.5 milyon TL) ödülün sahibi oldu.

Fear, erkek kardeşi Davyth’in de Eylül ayında bu yarışmaya katıldığını hatırlatarak onu geçtiğini söyledi. Coğrafya öğretmeni olan Davyth’in 500.000 İngiliz poundu ödül kazandığını söyleyen Fear, “O benim kahramanın ve en yakın arkadaşım” dedi. Programın sunucusu Jeremy Clarkson da, “Şimdi işler tersine dönmüştür herhalde” esprisini yaptı.

Tarih öğretmenine 1 milyon poundu kazandıran soru ise, “Şimdi Kuzey Carolina olarak bilinen sahillerde 1718’de yapılan deniz savaşında hangi korsan yaşamını yitirmişti” olurken, Fear’ın seçenekleri Calico Jack, Karasakal, Barholomew Roberts ve Kaptan Kidd’di.

HEMEN OKULDAN İSTİFA ETTİ

Yaklaşık 8 yıl önce 8 yaşındaki bir grup öğrenciye korsanlar hakkında ders verdiğini hatırlatan Fear, “33 yıl boyunca tarih dersi verirken, bazı tarihler zihninize çok net kazınır. 1718’i duyunca aklıma direkt Karasakal geldi” dedi. 22 yıllık TV programında 1 milyon pound kazanan 6’ncı insan olan Fear, “Paranın yaklaşık yüzde 70’ini aileme vereceğim ve geri kalanıyla da huzurlu bir emeklilik geçireceğim” ifadesini kullandı.

Fear’ın yarışmadan sonra Haberdasher’s Adams Grammar Okulu’na giderek istifa dilekçesini verdiği belirtildi. Fakat dönem sonuna kadar eğitim vermesinin zorunlu olduğuna dair bir kural öğrendiğini söyleyen Fear, “Daha önce istifa sürecini hiç incelememiştim fakat istesem okula gitmeyebilirim. Kimse de beni engelleyemez ama öğrencilerimi zor durumda bırakmak istemem” dedi.

Fear, yarışmayı kazanmasa da 60’ıncı yaş gününde zaten istifa etmeyi planladığını söyledi.