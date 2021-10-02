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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Dünya üçüncüsü, 3. soruda elendi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'e, uluslararası bir matematik yarışmasında üst üste iki kez dünya üçüncülüğü kazandığını söyleyen tıp fakültesi öğrencisi katıldı. Genç yarışmacı, üçüncü soruda elenerek herkesi şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Dünya üçüncüsü, 3. soruda elendi Atv'de yayınlanan, sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' programına, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz katıldı.
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