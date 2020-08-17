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Kim Jong-un'dan çok konuşulacak talimat: Tüm evcil köpekler...

AA |  17 Ağustos 2020 Pazartesi - 22:07 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 22:07

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "ülkedeki tüm evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği" iddia edildi.


Daily Mail'in haberine göre, Güney Kore'nin Chosun Ilbo gazetesine  açıklama yapan bir kaynak, Kim'in, evcil köpekleri "burjuva ideolojisinin ve  kapitalist yozlaşmanın sembolü" olarak gördüğünü söyledi.
 
İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, yetkililerin köpek beslenen  evleri tespit ettiğini, sahiplerini hayvanlarını vermeye zorladığını ya da  hayvanlara zorla el koyduğunu iddia etti.
 
Haber kaynağı, "Bazı köpekler, devletin işlettiği hayvanat bahçelerine  gönderiliyor ya da köpek eti restoranlarına satılıyor." ifadesini kullandı.
 
Hayvanların gıda sıkıntısının önüne geçmek için kullanılabileceği  endişesi
 
Kuzey Koreli evcil köpek sahipleri de hayvanların ülkedeki gıda  sıkıntısının önüne geçmek için kullanılabileceğinden endişe ettiği belirtildi.
 
Birleşmiş Milletlerin (BM) bir süre önce yayımladığı bir rapor, Kuzey  Kore'nin 25,5 milyon nüfusunun yüzde 60'ının, Pyonyang yönetiminin nükleer  programı nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımlarla kötüleşen "yaygın gıda  kıtlığı" ile karşı karşıya olduğunu ortaya koymuştu.

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