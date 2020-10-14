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Kilosuna 2 lira zam geldi! 'Marketlerde...'

AA |  14 Ekim 2020 Çarşamba - 11:06 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 11:06

TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç, Et ve Süt Kurumunun (ESK) büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gittiğini belirterek, "Besiciden alınan etin fiyatının artırılması üreticilerimizi sevindirdi." dedi.


Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez  Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, besiciden et alım fiyatlarının artırılmasına  ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
 
ESK'nin büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık  artışa gittiğini anımsatan Tunç, bu çerçevede fiyatların ithal hayvanda 31  liradan 33 liraya, yerli hayvanda 32 liradan 34 liraya çıkarıldığını bildirdi.
 
Tunç, büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin girdi maliyetlerinin  yükseldiğine işaret ederek şöyle konuştu:
 
"Kırmızı et üreticilerimiz uzun zamandır et alım fiyatlarında  düzenleme bekliyordu. Besiciden alınan etin fiyatının artırılması üreticilerimizi  sevindirdi. Fiyatların yükselmesiyle kırmızı et üreticilerimiz artan maliyetler  karşısında bir nebze de olsa rahatlayacaktır."
 
Kurumun fiyat açıklamakla kalmayıp kesim yapmasını da istediklerini  vurgulayan Tunç, "Malını satmak isteyen yetiştiricilerin mallarının kesilmesini  istiyoruz. Üreticilerimizin beklentisi bu. Çünkü ödemesi olanlar, ihtiyacı  bulunanlar var." ifadelerini kullandı.
 
Tunç, Kurban Bayramı'ndan sonra yetiştiricilerin ellerinde kesimlik  hayvan konusunda bir sıkışma olduğuna dikkati çekerek, fiyatlarda yapılan  düzenlemenin ardından üreticinin elinde kalan malı eriteceğini ve piyasanın  normale döneceğini dile getirdi.
 
 "Markette et fiyatları yükseltilmemeli"
 
Söz konusu fiyat artışının market ve lokanta gibi işletmelerde et  fiyatına etki etmemesi gerektiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:
 
"Et fiyatları yaklaşık yüzde 20 aşağı düştüğünde market fiyatlarında  düşüş olmadı. ESK'nin uyguladığı bu artıştan dolayı marketlerin fiyatlarında  değişiklik yapmamaları gerekiyor. Market, lokanta ve restoranların fiyat  artırmasına gerek yok. Alım fiyatındaki artışı bahane edip fiyatları  yükseltmesinler. Vatandaşlar et tüketirse piyasa canlanır. Bu yüzden de  marketlerin bu noktada biraz daha anlayışlı olması lazım."
 
Tunç, yapılan düzenlemeden dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir  Pakdemirli'ye sektör adına teşekkür etti.
 
  
 
 

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