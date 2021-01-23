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Kilosu 700 lira ama yok satıyor! Talep patladı...
Koronavirüs sürecinde ismi anılan udi hindi, bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle dikkat çekiyor. Kocaeli'de de pandemiden ve çeşitli hastalıklardan korunmak için aktarların yolunu tutan vatandaşlar, kilogramı 700 TL'den satışa sunulan udi hindi, propolis ve arı sütüne rağbet gösteriyor.
Korona virüs ve dondurucu soğuklar sebebiyle bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar, binbir çeşit bitkisel ürün satan aktarlara yöneldi. Başlıca ebegümeci, kekik, adaçayı, ıhlamur, zerdeçal, zencefil ve kış çayları satılırken, korona virüsle bilinen udi hindiye, propolis ve arı sütüne de rağbet çoğaldı.