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Kilosu 500 lira! Alıcı buluyor

AA |  07 Mart 2021 Pazar - 10:55 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 10:55

Mersin'in Mut ilçesinde hasadına başlanan örtü altı eriğin kilogramı 500 liradan satılıyor.


Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, Göksu Mahallesi'ndeki erik bahçesinde  hasada katıldı.
 
Üreticilerle sohbet eden Erdoğan, erkenci erik hasadının çiftçiler  için bereketli olmasını diledi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da ilçe genelinde 14 bin dekar  açık alanda erik üretimi yapıldığını ve bu yıl 21 bin ton rekolte beklediklerini  kaydetti.
 
Üretici Uzay Gezer ise erik hasadına başlamanın mutluluğunu yaşadığını  belirterek verimden memnun olduklarını aktardı.
 
Gezer, kilogramını 500 liradan sattıkları eriği başta İstanbul Ankara, İzmir olmak üzere büyükşehirlere gönderdiklerini ifade etti.
 
  
 

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Mersin Mut erik
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