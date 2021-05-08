Kilosu 50 liradan alıcı buluyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, turfanda kiraz hasadı sürerken, bu yıl rekoltede düşüş olsa da kilosunun 50 liradan alıcı bulması, üreticinin yüzünü güldürdü.

Gazipaşa'nın 500- 800 rakımındaki Çile, Doğanca, Gökçesaray, Sugözü ve Şahinler mahallelerinde, 3 bin dekar alanda kiraz üretimi yapılıyor. Bölgede, yılda yaklaşık 2 bin ton rekolte elde ediliyor. Bir kiraz ağacından yaşına göre, 50 ile 300 kilo arasında ürün alınıyor. Bu yıl Nisan ayının ilk haftasında çıkan turfanda kiraz da kilosu 50 liradan alıcı buldu. Rekolte düşüklüğünden yakınan üreticinin yüzü, erkenci kirazın fiyatıyla güldü.

Doğanca Mahallesi'nde kiraz üreticisi Hayri Özcan (65), kiraz hasadına nisanın ilk haftası başladıklarını belirterek, "20 dekar alanda kiraz üretimi yapıyorum. İlk hasadımız 50 liradan alıcı buldu. Bahçemizde erkenci kirazlarımızı hasat ediyoruz. Bu cins erken yetişir, sapları kısa olur. Bu yıl verim çok düşük. 20 yaşındaki ağaçta en az 100 kilo kiraz olması gerekirken, bu yıl 20 kilo kadar oluyor. Hava şartlarından dolayı kiraz tutumu olmadı ağaçlarda" dedi.

Doğanca Mahallesi'nde kiraz tüccarlığı yapan, aynı zamanda üretici olan Ahmet Demirtaş ise "Bu yıl hava şartlarından dolayı kiraz rekoltemiz biraz düşük. Fiyatlar iyi ama tonaj olarak geçen yılları yakalayamadığımız için sıkıntı var. Şu an erkenci kirazı 50 liradan alıyoruz. Erkenci kiraz sonrası 'Napolyon' cinsi kirazları hasat etmeye başlayacağız. Umarım ihracat iyi olur" diye konuştu.

Kiraz bahçelerinde yevmiye usulü çalıştığını söyleyen Sultan Özcan (55) da "Kiraz hasadımıza başladık. 100 lira yevmiye alıyorum. Evimin geçimine katkı sağlıyorum. İş olduğu sürece her gün çalışıyorum" dedi.