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Kilosu 50 lira! Tanesi çay bardağına sığmıyor

Kilosu 50 lira! Tanesi çay bardağına sığmıyor Çanakkale’nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki ilçesinde, çay bardağı boğumundan geçmeyen kirazların hasadına başlandı.
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