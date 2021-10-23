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Kilosu 50 lira! Çöpe atmayıp kurutmaya başladı, talep patladı...
Yurt dışından talep yağıyor, kurusunun kilosu 5o lira. Çöpe atmak yerine balkonunda kurutmaya başladı, 5 yılda 800 metrekarelik kurutma serasının sahibi oldu. İhracata başladı. Geçen yıl İngiltere ve KKTC’ye toplam 800 kilogram gönderdi. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Melek Yılmaz, bu yıl yurt içinde ve dışında 60 ton satış hedeflediklerini söyledi.
Alaşehir'in kırsal Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan Melek Yılmaz ve ailesinin bahçelerinde yetiştirdikleri ve taze olarak pazarlamakta zorlanılan cennet hurmaları, bozulmaya başladı.