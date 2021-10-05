Kilosu 5.70 TL'den satışta! Ucuz fiyat herkese ulaşıyor

Fiyatlar belli oldu. Vatandaş ucuz ürüne ulaşabiliyor. Tarım Kredi Kooperatifi sayıları Türkiye genelinde hızla artıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul’daki evinin yakınında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi’nin satış mağazasına gitmişti. Yaklaşık yarım saat süren alışveriş sırasında vatandaşlar ve çalışanlarla sohbet eden Erdoğan, çıkışta “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi Market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun” demişti.

Erdoğan’ın ziyaret ettiği Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında bir süpermarkette satılan her ürün mevcut. Gıda, sebze, meyve, kasap ve fırın bölümleri bulunan mağaza 600 metrekare alana sahip. 10 çalışanı bulunan mağazada günün her dakikası müşteri görmek mümkün. Mağaza yöneticileri Tarım Kredi Kooperatifleri’nin diğer marketlere göre ortalama yüzde 5 oranında daha ucuz olduğunu söyledi.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Mağazada alışveriş yapan Gülşen Narlı, “Kooperatif olduğu için ürünler daha güven verici. Fiyatları da nispeten daha ucuz. 30’lu yumurta dışarıda 30 lira civarında. Bu markette 23 lira 80 kuruşa satılıyor” dedi. Markete alışverişe gelen Süleyman Tekelli ise “Et ürünlerini bu marketten alıyorum. Taze oluyor. Bir de güvenilir. Et ürünlerinde fiyat çok değişmiyor. Ama taze olduğu için geliyorum. Bunun yanında bakliyatlar biraz uygun” diye konuştu.