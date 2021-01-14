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Kilosu 400 lira! Taleplere yetişemiyor, yok satıyor...
Adıyaman'da arıcılık yapan Mehmet Yaşar Yiğit'in ürettiği ve kilogramı 400 liradan satılan "safranlı bal" yoğun ilgi görüyor. Yiğit, "100 arı kovanımı, ektiğim safranların yanına getirdim. Arılarım oradan özü alıp safranlı bal üretiyor. Taleplere yetişmekte zorlanıyorum." dedi.
Merkeze bağlı Rezip köyünde organik bal üreticisi Yiğit, tarlasına bin soğan safran ekti ve yaklaşık 100 arı kovanını safranların bulunduğu yere yerleştirdi. Arılarını safran çiçekleriyle bir araya getiren Yiğit, bir yandan safran üretimi yaparken diğer yandan da arıların safran çiçeğindeki poleni alarak yaptığı balın hasadını gerçekleştirdi.