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Kilosu 40 lira! Talep patladı, ülkeler sıraya girdi...
Kilosu 40 liradan satılıyor, birçok ülkeden talep yağıyor. Rusya, Ukrayna, Irak, Katar, Rusya ve AB ülkeleri... Narenciye ile nar üretilen bahçelerini bozarak, bu işe girdiler şimdilerde paraya para demiyorlar. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2015 yılında başlanan tropikal meyve üretimi, yatırımlarla 16 bini örtü altı olmak üzere 20 bin dekarlık alana yayıldı. Muzun yanı sıra son bir yıl içerisinde ilçede örtü altında 'ejder meyvesi' olarak bilinen pitaya meyvesinin de ekim alanı, bir yılda bin dekarı aştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 530 otel, yaklaşık 200 bin yatak kapasitesi ve 64 kilometrelik sahiliyle Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonu olan Manavgat, tarımsal üretimle de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Tarımsal üretimde geleneksel metotların yanı sıra seracılıkta da önemli başarılar kazanan Manavgatlı üretici, tropikal meyve üretiminde Türkiye'de öncü olmaya başladı. 2015 yılında başlanan tropikal meyve üretimi, yatırımlarla 16 bini örtü altı olmak üzere 20 bin dekarlık alana yayıldı. 2014 yılında 21 dekar serada deneme amacıyla başlanan muz üretimi ise 15 bin dekarlık kapalı alanda gerçekleştiriliyor.