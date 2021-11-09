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Kilosu 350 lira! Alan tekrar istiyor, ülkeler sıraya girdi, taleplere yetişemiyorlar...
Kilosu 200 ile 350 lira arasında değişiyor. Alan seneye tekrar istiyor. Birçok ülkeye gönderiliyor. Taleplere yetişmekte zorlanıyorlar. İçinde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor ve besin değeri çok yüksek. Tadı, aroması ve kalitesiyle benzerlerinden ayrılıyor...
Bitlis'in Hizan ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda nem oranını dengelemek için söğüt dallarından yapılan, etrafı çamurla sıvanan özel kovanlarda elde edilen karakovan balı, zorlu yolculuğun ardından sofraları tatlandırıyor.