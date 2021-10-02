Kilosu 300 lira! Pademide talep patladı

Sonbaharla birlikte bitki çayı sezonu da açıldı. Aktarlar havalar biraz daha soğuyunca satışların daha da hareketleneceğini belirtirken, “Bugünlerde adaçayına talep arttı. Keçiboynuzu ve andız pekmezi de revaçta” dedi

Sonbaharın gelmesiyle birlikte tüketicilerin aktar alışverişleri başladı. Özellikle Kovid-19 salgını, mevsimsel hastalıklardan korunmak için bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen tüketiciler, bitki çayları ve baharatlara ilgi gösteriyor.

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre; her yıl bu mevsimde tüketicilerin bitki çaylarını çok fazla tercih ettiğini söyleyen aktar esnafı, havaların daha da soğumasıyla satışların hızlanmasını bekliyor. 2020 yılında Kovid-19 salgınının başlamasıyla birlikte bağışıklığı artırdığı belirtilen sumağın satışında yükseliş yaşanmıştı. Tüketiciler yanı sıra kekik yağı gibi ürünlere de ilgisi sürüyor. Salgınla birlikte doğal ürünlere ilgi artarken, bu trendin sürmesi bekleniyor.

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, havaların soğumasıyla birlikte satışlarda hareketlilik beklediklerini söyledi. Özdemir, “Zencefil, zerdeçal, adaçayı, keçiboynuzu ve andız pekmezi satışları hızlandı. Geçen yıl sumak ve kekik yağına yoğun bir ilgi vardı. Şu an kekik yağına ilgi devam ediyor” dedi. Ürünlerde fiyat artışları olduğuna dikkat çeken Özdemir, ürünlerin büyük bir kısmının ithal olarak geldiğini ve bunun da fiyat artışlarında bir etken olduğunu söyledi. Özdemir, tüketicileri güvenilir satıcılardan alışveriş yapmaları konusunda da uyardı.

Yüzde 20 artış

Öz Develi Baharat Sahibi Mehmet Fatih Develi, bitki çayı satışlarında henüz istenilen hareketliliğin başlamadığını belirtti. Havaların biraz daha soğumasıyla birlikte satışların hızlanmasını beklediklerini dile getiren Develi, “Ürün fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 20 civarında bir artış söz konusu. Ihlamurun kilogram fiyatı 300 lira düzeyinde. Bu dönemde en çok baharat alıyorlar” diye konuştu. Almacı Gurme yetkilisi Mustafa Almacı ise kekik yağı satışlarında bir artış olduğunu söyledi.

103 milyon dolarlık ihracat

2020 yılında Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, odun dışı orman ürünlerinde 103 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, 2020 yılında odun dışı orman ürünlerinin pandeminin de sektöre etkisiyle birlikte Türkiye genelinde yüzde 21 büyüdüğünü söyledi. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) olarak ihracatın yüzde 64’ünü kapsayan odun dışı orman ürünlerinde yüzde 14’lük bir artış olduğunu belirten Yağcı, “Birim fiyatımızı 2019 yılı seviyesinde ve Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde 85 daha yüksek seviyede tutmayı başardık” dedi. Bu yılın ilk 8 ayında da Ege İhracatçı Birlikleri’nine odun dışı orman ürünleri ihracatının yüzde 12 arttığını kaydeden Yağcı, şöyle konuştu: “Türkiye olarak dünya ihracatının yüzde 70’ini yaptığımız kekikte ürünün yüzde 95’i, dünya ihracatının yüzde 95’ini yaptığımız defnenin ise yüzde 65’ini EİB üyeleri gerçekleştiriyor.”