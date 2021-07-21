Kilosu 30 lira! 10 gün sonra tezgaha düşüyor

Fındıkta üreticiler, tarım il müdürlükleri ve ziraat odaları 668 bin ton rekolte tahmini yapıyor. İhracatçıların beklentisi ise 800 bin tonu aşıyor. Üreticinin fiyat beklentisi en az 30 TL.

Fındıkta alçak bölgelerde hasat, 10 gün sonra başlıyor ve ağustos ayı sonuna kadar tüm bölgelerde tamamlanması bekleniyor. Bu kapsamda taban fiyat olarak kabul edilen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alım fiyatlarının da hasat başlamadan bayramın hemen ardından açıklanması bekleniyor.

Fiyat henüz açıklanmadı ancak çeşitli rekolte tahminleri oluştu. Üreticiler, ihracatçılar, sanayiciler tarafında oluşan ve birbirinden oldukça farklı olan rekolte tahminleri tartışmaları da beraberinde getirdi. Buna göre üreticiler, arazide Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlükleri ile tüm fındık paydaşlarının incelemeleri sonucunda 670 bin tona yakın fındık bekliyor.

Peki ya fiyat?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 700 bin ton, Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) tarafından ise 790 bin ton tahmini fındık rekoltesi açıklanmıştı. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 818 bin ton fındık rekolte tahmini yaparken, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) de 815 bin ton tahmininde bulundu.

Üreticiler birim alanda fındık maliyetinin 25 lirayı aştığını belirtirken taban fiyatın en az 30 lira olarak açıklanmasını bekliyor. Bölgede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’ın bir ziyaretle fiyatı Ordu ’da açıklamasının beklendiği konuşuluyor.

‘Bahçede yerinde inceledik’

Maçka Ziraat Odası Başkanı Ogün Oğuz, tüm üretici illerde fındık paydaşlarının arazilerde incelemelerde bulunduğunu anlatırken, 668 bin ton fındık rekolte tahminleri olduğunu hatırlattı. Oğuz, şunları söyledi:

“Bizim istediğimiz, üreticimiz mağdur olmasın üretime sarılsın, tüccar da hakkını alsın. Bunun için sahada günlerce fındık için tüm paydaşlar rekolteyi inceledik. 668 bin ton bekliyoruz. Önceki yılların verilerine bakıldığında bizlerin bahçede yaptığı tahminlerin çok benzer çıktığı görülecektir. Bizler de çok fındık olsun istiyoruz, zararlılarla mücadele ediyoruz, bakımlarımızı yapıyoruz. Karşılığını da almak istiyoruz. TMO bu anlamda üreticinin dayanağıdır. Açıklanacak fiyatın 30 lira olmasını bekliyoruz.”

‘Spekülatif...’

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, her yıl açıklanan ve aralarında önemli farklar olan rekolte tahminlerini değerlendirdi. Akça, şunları dile getirdi:

“700 bin tonun üzerindeki açıklamaların spekülatif olduğunu düşünüyoruz. Üreticiden daha ucuza ürün almak istiyorlar. Bu sezon iyileşme var; pandemi nedeniyle bahçe bakımları arttı.

Şubatta zirai don, aralık ve ocakta ise mevsim normalleri üzerinde sıcak vardı. Bu sıcaklık marttaki karanfil tozlaşmasını engelledi. Dalda olan fındıkta boşlar fazla olacak. İklim sıkıntıları yaşanmasaydı 800 bin tonu aşan fındık elde edebilirdik.

Gerekirse TMO alır, depoları artırır. Yani fazla ürün olması bir sorun değildir. Bir algı oluşturuluyor. Ürün çok ise ucuz olacak, az ise pahalı olacak gibi. Geldiğimiz noktada her türlü tedbir mekanizması kullanılıyor, dünya bizim fındığımızı alıyor. Bu algılarla artık kimseyi oyalayamazlar.”

‘Tamamını satabiliriz’

İFMİB Başkanı Ali Haydar Gören, Batı Karadeniz Bölgesi’nde 230 bin hektar, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 510 bin hektar alanla birlikte Türkiye genelinde toplam 740 bin hektar alanda fındık üretimi yapıldığını belirtti.

Türk ihracatçısının 2019 - 2020 sezonunda 343 bin ton iç fındık ihracatı ile rekor kırdığını belirten Gören, “Geçen yılki rekor ihracat rakamı ile yüksek rekoltenin pazarlanamayacağı algısını yıkmış olduk. Türk ihracatçısı yıllardır dünya pazarlarındaki liderliğin verdiği deneyime sahip. Bu nedenle rekolte ne kadar yüksek olursa olsun, devletimizin uzun vadeli, sürdürülebilir ve dünya pazarlarında rekabet edebilecek fındık politikaları oluşturması halinde biz ihracatçılar üzerimize düşen görevi yerine getirecek güçteyiz” dedi. (Milliyet)