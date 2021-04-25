Kilosu 15 lira! 200 bin ziyaretçisi var

Tarlada ilk yıl 15 bin kişiyi ağırlarken bu yılın ilk çeyreğinde 200 bin kişiyi ağırladığını söyleyen Yıldırım, "Gelenler sepetlerini ellerine alıyorlar, topladıkları taze çilekleri ücretsiz yiyorlar. Sepete doldurup götürecekleri çilekleri kilosu 15 TL'ye satın alıyorlar. Gelenler de çok memnun biz de çok memnunuz" dedi.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde, 2018 yılında 10 dönüm tarlasında örtü altında çilek üretmeye başlayan Emre Yıldırım (28), bir süre sonra tarlasını şehir karmaşasından uzaklaşıp meyve toplamak isteyenlerin ziyaretine açtı.

Doğayla iç içe olan çiftliğe aileleriyle gidenler, elleriyle topladıkları çilekleri ücretsiz yerken, sepetlere doldurduklarını ise satın alıyor. Koronavirüs sürecinde insanların doğaya daha çok ilgi göstermesi nedeniyle çiftliğin ziyaretçi sayısı artınca Yıldırım, üretimini 60 dönüme yaydı.

HEDEF 500 BİN ZİYARETÇİ

Emre Yıldırım, çiftliğe gelenlerin temiz havanın ve elleriyle topladıkları çileklerin tadını çıkardığını kaydetti. Tarlada fotoğraf çektirilip, sosyal medyada paylaşmasıyla ilginin her geçen gün daha da arttığını kaydeden Yıldırım, üretime başladıkları ilk yıl 15 bin kişiyi, ikinci yıl 300 bin kişiyi ağırlarken 2021 yılının ilk çeyreğinde 200 bin kişiyi ağırladıklarını söyledi. Yılda 500 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediğini anlatan Yıldırım, "Pandemiden bunalan insanlar kendilerini buraya atmaya başladı.

Gelenler sepetlerini ellerine alıyorlar, dalından kopardıkları taze çilekleri ücretsiz yiyorlar. Sepete doldurup götürecekleri çilekleri kilosu 15 TL’ye satın alıyorlar. Gelenler de çok memnun biz de çok memnunuz. Sezonda 200 ton çilek üretiyoruz ve hasadımız yılın 9 ayı devam ediyor" dedi.

'BURAYA GELMEK BİZİ RAHATLATTI'

Oğluyla çilek toplamaya gelen Büşra Buğur (23) ise tarlada çok güzel vakit geçirdiğini belirterek, "Burada çok güzel konsept oluşturulmuş. Çocuklar doğayla iç içe ve çileğin nasıl yetiştiğini görüyorlar. Koparıp tadına bakıyorlar. Buraya gelmek biraz rahatlattı açıkçası. Parklar ve kapalı alanlar yasak olduğu için böyle açık havada vakit geçirdik" diye konuştu.

'AÇIK HAVADA OLMAK BANA İYİ GELİYOR'