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Kilosu 1200 lira! Almak için bir önceden sıraya giriyorlar

AA |  31 Ağustos 2021 Salı - 14:51 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 14:51

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakımda üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği için alıcısı bir yıl önceden sıraya giren Anzer balı bu sene kilogramı 1200 liradan satışa sunulacak.


Anzer balı üretebilmek amacıyla her yıl haziran ayı içerisinde yüz  aile, yaklaşık 2 bin 500 kovanı güneşlenme oranına göre yaylaya yerleştiriyor.
 
Hava şartları yıllık bal üretiminde belirleyici olurken, üretim  kalitesi ve hava şartlarına uygunluğu dolayısıyla Kafkas ırkı arı tercih  ediliyor.
 
Ayıların zarar vermemesi için kovanlarını kafeslere yerleştirerek  kilitleyen arıcılar, hava şartları ve çiçek açma çokluğuna göre ağustos ve eylül  ayı içerisinde bal sağımı gerçekleştiriyor.
 
Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında birleşen  arıcılardan toplanan ballar, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji  Bölümünde polen analizi yapıldıktan sonra tescil edilip mühürlenerek piyasaya  sunuluyor.
 
Kooperatif Başkanı Osman Civelek, AA muhabirine, 2020 yılında 2 ton  balın üretilip, satışa sunulduğunu söyledi.
 
Bu yıl hava şartlarının yaylada iyi olması nedeniyle rekoltenin  arttığını vurgulayan Civelek, "Kooperatif olarak bu yıl 2 ton 400 kilogram balı  Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde tahlile gönderdik. Tahlil  sonuçlarının gelmesinin ardından etiketleyip satışa sunacağız." dedi.
 
Civelek, ekonomik dengeleri gözeterek fiyat politikası  oluşturduklarını kaydederek, "Son iki yılda bala zam yapmamıştık. Ekonomik  girdilerin yükselmesi nedeniyle belli bir miktar zam yaptık. Kooperatif kararıyla  Anzer balının kilogram fiyatını 1200 lira yaptık. Yarım kilogram fiyatını 600  lira olarak belirledik. Polen fiyatlarında bir miktar artış ile 400 gram poleni  600, 200 gram poleni 300, 10 gram poleni 150 lira olarak belirledik. " diye  konuştu.
 
Talebin tamamının karşılanmasının zor göründüğünü dile getiren  Civelek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Salgın nedeniyle son yıllarda halkın talepleri yoğun oldu. Balın şifa  kaynağı olduğu biliniyor, özellikle polen, hastalar tarafından yoğun olarak  tüketildi. Bir önceki dönemden 500 kilogram sipariş var. Yeni siparişlerle bin  kilograma çıktı. Tahlilden gelen ballardan bin kilogram hemen teslim edeceğiz.  Aciliyet sırasına göre kalan balları vereceğiz. Balın, 2 bin 400 kilogramın  tamamı tahlilden uygun gelmeyebilir. Kriterlere uygun iki ton bal elimizde olursa  rahat ederiz. İki tonun altına düşerse müşterilerimizin taleplerini karşılamakta  zorlanabiliriz."
 
Civelek, Anzer balının taklitlerinin piyasada yer aldığına, bundan  dolayı ambalajları her yıl değiştirdiklerine dikkati çekerek, tüketicilerden  kooperatifin etiketi, ıslak mührü ve barkodunun olmadığı ürünleri tercih  etmemelerini istedi.

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