Kilo vermek için ideal 5 kuruyemiş

Çoğu insan, kuruyemişlerin sağlıklı olmasına rağmen, kilo vermenize engel olacak kadar çok kalori içerdiğini düşünür. Ancak, bu tamamen doğru değil. Aslında, diyetinize belirli türde kuruyemişler eklemek aslında biraz daha hızlı kilo vermenize yardımcı olur!

Araştırmalar, düzenli olarak kuruyemiş yemenin insanların uzun vadede kilo vermesine yardımcı olabileceğini ve obezite riskini önleyebileceğini bulmuştur. İşte kesinlikle yemeniz gereken ve kilo kontrolünüz için için harika olan beş kuruyemiş.

CEVİZ

Ceviz sadece beyin için iyi değildir, aynı zamanda vücudunuzun ihtiyaç duyduğu doymamış yağlar ve bazı yağ asitleri ile de yüklüdür. Cevizde bulunan iyi bir besin maddesi, kötü kolesterol seviyesini düşüren, sindirimi uyaran, vücuttaki yağ hareketini düzenleyen ve daha hızlı kilo vermenize yardımcı olan önemli bir enzim olan ALA'dır.

BADEM

Kilo kaybı olsun ya da olmasın, badem her zaman diyete hoş bir ektir. Uzmanlara göre, her gün badem yemek, daha fazla kilo kaybına, metabolik hızın artmasına, kötü LDL kolesterolle savaşmaya ve hatta kötü lipid türlerini azaltmaya yardımcı olabilir. Hatta badem, karın bel bölgesindeki yağlanmalardan kurtulmanıza yardımcı olabilecek harika bir yatırımdır.

Uzmanlara göre, her gün badem yemek, daha fazla kilo kaybına, metabolik hızın artmasına, kötü LDL kolesterolle savaşmaya ve hatta kötü lipid türlerini azaltmaya yardımcı olabilir.

ANTEP FISTIĞI

Bu yeşil cevizde bir dizi besin var! Antep fıstığı bol miktarda vitamin, kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olan mineraller, ekstra yağlara karşı aktif olarak savaşan ve hatta metabolizmanızı hızlandıran antioksidanlar içerir. Bütün bunlar sonuçta kilo kaybınızı hızlandırır.

HURMA

Hurma kalori içeriği bakımından nispeten yüksek olabilir, ancak içlerinde sindirimi kolaylaştıran ve vücuttan yağ atılımını düzenlemeye yardımcı olan iyi bir lif dozu içerirler. Aynı zamanda çok doyurucudur ve kilo verme sürecinize yardımcı olarak iyi bir atıştırma seçeneği oluşturur.

KURU ÜZÜM

Kuru üzüm, kilo vermek için mükemmel bir atıştırmalıktır. Kuru üzüm, iştahınızı frenleme yeteneğine sahip güçlü kimyasallar içerir. Kuru üzüm yediğinizde, iştahınızı stabilize edebilen, sindirimi yavaşlatabilen ve stres seviyesini düşüren ve GABA olarak bilinen güçlü nörotransmitterler görev başına geçer.