Kilo almak için ne yapılır? Sağlıklı kilo almanın 10 adımı!

'Kilo almak için ne yapmalıyım? Kilo almak için ne yemeliyiz? Kilo almak için ne yapılır?' soruları biraz tuhaf gelse de kilo almak isteyenler tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Diyet sadece kilo vermek için değil aynı zamanda kilo almak isteyenler tarafından da yapılıyor. Aşırı zayıf kişilerin kilo almak için mutlaka bir uzmana danışmaları ve kontrollü bir diyet programı uygulaması gerekiyor. Kilo alımına engel bir sağlık problemi olmadığı takdirde uygun bir planlama ile ideal kiloya ulaşılabiliyor. Orantılı ve formda bir vücuda sahip olmak için uzman yardımı almak ve bazı kurallara uymak önem taşıyor. Peki, kilo almak için ne yapılmalı? Diyetisyen Aslıhan Altuntaş sağlıklı kilo almanın püf noktalarını anlattı.

Diyet denildiğinde ilk akla gelen genellikle kilo verme ve zayıflama programlarıdır. Ancak, çok zayıf olup kilo almak için uzmana başvuranların sayısı da az değil. 'Çok zayıfım kilo almak istiyorum' diyenlerin sordukları soruların başında 'Kilo almak için ne yapmalıyım? Kilo almak için ne yemeliyiz? Kilo almak için ne yapılır?' soruları geliyor.

Sağlıklı kilo almada ilk adım, kilo almaya engel sağlık sorunu olup olmadığını bulmak diyen Diyet isyen Aslıhan Altuntaş, zayıf olanların hangi adımları takip etmeleri gerektiğini ve sağlıklı kilo almanın püf noktalarını anlattı.

ZAYIFLIĞIN NEDENİ TESPİT EDİLMELİ

Öncelikle mutlaka bir iç hastalıkları ya da endokrinoloji uzmanı ile görüşülmelidir. Doktor tıbbi muayeneyi gerçekleştirdikten sonra, kilo almaya engel olan fizyolojik bir durum olup olmadığı belirlenir. Temel neden genetik olabilmekle birlikte, bağırsak sistemindeki bozukluklar, tiroit bezlerinin fazla çalışıyor olması, stres, yeme bozukluğu problemleri, aşırı fiziksel aktivite gibi durumlar da zayıflığa neden olabilmektedir.

AŞIRI ZAYIFLIK HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Zayıflık derecesi, obezite hastalığının tanısında kullanılan Beden Kitle İndeksi hesaplanarak ölçülüyor. Yaşa ve cinsiyete göre değişmekle birlikte 18 yaşın altına göre olan değerler zayıflığa işaret ediyor. Yeterli vücut ağırlığı ve yağ kütlesi olmaması bağışıklık sisteminin zayıflaması, vitamin ve mineral eksikliğine bağlı hastalıklar, saç dökülmesi, tırnak kırılmaları, kadınlarda regl düzensizlikleri, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi sağlık problemlerine neden olabilir.

KİLO ALMAK İÇİN BUNLARI YAPMAYIN!

Kilo alma diyetleri; zayıflık dereceleri ve varsa yan sağlık problemleri göz önünde bulundurularak kişiye özel planlanmaktadır. Sadece fazla yemek, aşırı kalori ve karbonhidrat almak, fazla yağlı beslenmek, yatmadan önce yemek yemek kilo alma konusunda işe yaramayabilir. Kilo almaya çalışırken tıpkı kilo verme diyetlerinde olduğu gibi temel prensip “sağlıklı” kilo almaktır.

SAĞLIKLI KİLO ALMAK İÇİN ÖNERİLER

• Güne 1 su bardağı veya 1 çay bardağı kadar sade kefir ile başlayın. Uyanır uyanmaz bunu alışkanlık haline getirin.

• Kahvaltı yapmayı ihmal etmeyin. Kilo almak isteyenlerin en iştahsız olduğu öğün sabah saatlerdir. Dolu dolu bir öğün yapmak zorunda olmasanız da yumurta ve yanında 1 küçük muz, 1-2 dilim peynir, 1-2 adet grisini gibi alternatifler de sağlıklı bir kahvaltı yerine geçecektir.

• Öğle ve akşam ana öğünlerini mutlaka yapın. Yemek yemeye çorba ile değil ana yemek ile başlayın.

• Günlük protein miktarınızı tamamlamaya özen gösterin. Örneğin 45 kg iseniz günde 60 gr kadar protein almalısınız. Hayvansal gıdalar protein açısından zengin olan gıdalardır. (60 gr protein: 1 yumurta + 2 dilim (60 gr peynir) + 1 su bardağı kefir + 1 kâse yoğurt (300 ml) + 150 gr et veya tavuk veya balık olarak hesaplanabilir)

• Karbonhidrat tüketirken rafine olanları değil kompleks olanları seçin. Yani şeker ve şeker içeren gıdalar, beyaz un ve ürünleri, mısır (glikoz) şurubu içeren besinlerden uzak durun. Tam tahıllı un ve ürünlerini, kuru baklagilleri tercih edin.

• Günde 1 yemek kaşığı bal, reçel veya pekmezden fazlasını tüketmeyin.

• Günde 1 avuç içi kadar kuruyemiş (ceviz, fındık, fıstık, kaju, kabak çekirdeği) tüketin.

• Günde 1-2 porsiyon taze mevsim meyvesini mutlaka tüketin.

• Günde 8-10 su bardağı su tüketin. Bu suyu öğünlerle birlikte değil öğün aralarında tüketmeyi tercih edin.

• Her tedavi gibi beslenme tedavilerinin de kişiye özel olduğunu unutmayın. Mutlaka uzman ve diyetisyen kontrolünde ilerleyin. Beslenmenin yanında destek ürünlere veya destek medikal tedavilere ihtiyacınız olabileceğini unutmayın.