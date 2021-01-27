Kilo aldırmayan yedikçe mutluluk veren yiyecekler!

Koronavirüs salgınıyla birlikteevde olduğumuz bu süreçte psikolojik durum beslenme alışkanlıklarına da yansıdı. Hareketsizlik ile birlikte fazla kilolarla pek çok kişinin başı dertte. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, gündemde olan diyetleri, sağlıklı beslenme ve yeme alışkanlıkları ile ilgili tüyolar verdi.

Koronavirüs salgın döneminde pek çok kişi sırf kendini kötü hissettiği için yemeğe yöneliyor. Buna bir de hareketsiz yaşam tarzı eklenince kilo almak kaçınılmaz hale geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, kilo aldırmayan ve yedikçe ruh halinizi iyileştiren mutluluk veren yiyecekler hakknda bilgi verdi.

YEMEĞİN DUYGULARLA İLGİSİ VAR!

Yemek yemenin güven, bağlanma, kaçma ve doyum sağlama gibi duygularla ilişkisi vardır. Aslında, bebeklikte anne sütü ile birlikte yemeğin ve besinin güven ve sevgi verdiğini öğrenmekteyiz.

Özellikle son dönemlerde besin tüketme isteğimizin olmasının arkasında ise hem içerisinde bulunduğumuz koşullardan "kaçma" hem de güvensiz olan dünyada müdahale edilmeyen kısıtlı aktivitelerden birinin yeme eylemi olması yatmaktadır.

Duygusal yeme durumunda siz daha ne olduğunu bile anlamamışken kendinizi buzdolabının önünde bulabilirsiniz. Ancak tam o sırada kendinize 1 dakika müsaade edip derin nefes alın. Kendinize farklı bir karar şansı verin.

YEMEDEN ÖNCE 5 DAKİKA BEKLEYİN

Asla kendinize yasaklar koymayın. Yasak olan hep cazip değil midir? Sadece kendinize yemek yemeden önce 5 dakika daha beklemeyi hatırlatın.

Beklerken kendinizi dinleyin. Bu sırada neler oluyor ne hissediyorsunuz bir bakın.

DUYGUSAL AÇLIK NASIL KONTROL ALTINA ALINIR?

Peki duygusal açlığı kontrol altında tutabilmek için nasıl beslenmeliyiz?

- Yeterli miktarda protein tüketin.

- Kompleks karbonhidratlardan zengin beslenin.

- Omega 3 kaynaklarından zengin beslenin.

- Antioksidanlardan zengin beslenin.

- Probiyotik desteği alın.

İŞTE MUTLULUK VEREN KİLO ALDIRMAYAN YİYECEKLER!

Hangi besinler size mutluluk verir diye düşünüyorsanız, yapılan çalışmaların güçlü bağırsakların mutlu bir beyni sinyalize ettiğini söylüyor.

Bu sebeple probiyotik bazlı besinlerden kefir, ayran, yoğurt gibi besinleri daha fazla alan insanlarda iritabl yani huzursuz bağırsak sendromu daha az görülüyor.

En çok sevilenler arasında çikolata başta geliyor diyebiliriz.

Bitter çikolata içinde bulunan “feniletilamin” isimli maddenin uyarıcı etkisi bulunuyor ve bu madde kişinin daha mutlu hissetmesine neden oluyor.

Muz potasyum açısından yüksek olan bir meyvedir. Beden ve zihin sağlığı açısından etkisi büyük olduğundan, özellikle çocuk gelişiminde etkisi büyüktür ve bir seratonin kaynağı olarak da nitelendirilebilir.

Yağlı tohumlar sınıfında Ceviz yapısında bulunan triptofan isimli aminoasit sayesinde vücudun serotonin üretimini arttırdığından, mutluluk verici bir keyifte tüketilebilir.