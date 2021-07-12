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Kiliseye saygısızlığa 3 gözaltı

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 11:17 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 11:17

Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.


İstanbul Valiliği, Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısının üzerindeki duvara çıkarak oynayan üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
 
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "11.07.2021 Pazar günü saat: 00.55 sıralarında Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz" denildi.
 

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kadköy surp takvor klise
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