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Kiliseye satmaya kalktı! Şok eden olay

21 Kasım 2020 Cumartesi - 10:04 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 10:04

İstanbul'un en büyük Katolik kilisesi olan Beyoğlu'daki St. Antuan'ı varislerini bularak hazırladığı sahte belgelerle satışa çıkartan Sebahattin Gök'ün de operasyonda yakayı ele verdiği ortaya çıktı. 34 farklı soruşturmada adı geçen Gök tutuklandı.


İstanbul'da yabancılara ait gayrimenkulleri sahte belgelerle sattıkları iddia edilen kişilere yönelik geçen ay düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 isimden biri dikkat çekti.
 
Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, İstanbul'un en büyük Katolik kilisesi olan Beyoğlu'daki St. Antuan'ı varislerini bularak hazırladığı sahte belgelerle satışa çıkartan Sebahattin Gök'ün de operasyonda yakayı ele verdiği ortaya çıktı. 34 farklı soruşturmada adı geçen Gök tutuklandı.
 
Sebahattin Gök'ün, İtalya, ABD, Fransa ve başka ülkelere giderek kilisenin kayıtlı olduğu isimlerin varislerine ulaştığı, Çerkezköy'den edindiği mirasçılık belgesiyle kiliseye satmaya çalıştığı belirlenmişti. Beyoğlu Tapu Müdürlüğü yetkililerinin uyarısı üzerine Vatikan Avukatı Afşin Hatipoğlu ile kilisenin başrahibi Iulian Pişta, kilise ve müştemilatına tedbir kararı koydurmuştu.
 
Sebahattin Gök ile birlikte yakalanan çete üyelerinin, 20 gayrimenkulü sahte vekaletnamelerle "mirasçı" gibi görünerek üzerlerine geçirdikleri ve 50 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenmişti. Sadece Gök'ün 6 ayrı ilçedeki 17 vatandaşa ait gayrimenkulleri usulsüz yollardan üzerine geçirdiği, ardından üçüncü kişilere sattığı belirlendi.
 

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