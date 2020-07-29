Kilise haçını söken kişiye 1 yıl 4 ay hapis cezası

İstanbul Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 14 Haziran tarihinde görülen davaya tutuklu yargılanan sanık Mazlum S. ile tarafların avukatları katıldı. Davaya Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakıf Başkanı Haçadur Edvart Ayvazyan'ı temsilen katılan Avukat Ezgi Kumaş, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

SANIK PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savunmasını yapan sanık Mazlum S., kalp ve şeker hastası olduğunu belirterek, "Hastalığın etkisiyle böyle davrandığımı düşünüyorum. Bir anlık bir şeydi. Yaptığım eylem nedeniyle çok pişmanım. Bu eylemin altında herhangi bir neden yoktur. Hiçbir kişi yada yapıyla bir bağım bulunmamaktadır. Ben tüm dinlere saygılıyım. Ne Ermenilerle ne de hristiyanlarla bir husumetim yoktur. Vermiş olduğum zararı karşılamaya hazırım" dedi.

1 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kısa bir ara veren mahkeme, kararını açıkladı. Sanığı, "İbadethanelere zarar verme" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, "Eylemin ilgili dini benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla işlendiğine" kanaat getirerek cezayı 1 yıl 4 aya çıkardı.

Mahkeme, kararının gerekçesinde En'am Suresi 108. Ayeti'ne atıf yaptı.

'İSLAM'IN İZZETİNE DE ZARAR GETİRECEĞİ'

Kararda, "En'am Suresi 108. Ayet Diyanet tefsirinde başkalarına, onların inançlarına ve kutsal saydıkları değerlere hakaret etmek İslam i edep ve ahlakla bağdaşmadığı gibi, İslam'ın izzetine de zarar getireceği, müslümanların bu durumlara imkan verecek söz ve davranışlardan kaçınmaları emredilmektedir. Ayette İslam'ın tebliğ ve davet metoduna da işaret vardır. Buna göre bizim gibi başkalarının inanç ve kanaatleri de onlara göre değerlidir. Diyalog ve ikna etmenin yolu saygı ve nezaketten geçer. Hakaret ve küfür ise sadece muhatabın düşmanlık duygularını kabartır. İnatlaşma, sertleşme ve giderek çatışmaya yol açar" denildi.

'İNANÇLARA SAYGI ESAS OLUP'

Kararın devamında, "En'am Suresi 108. Ayet tefsirinde de açıklandığı üzere inançlara saygı esas olup, sanığın kilisenin dış kapısı üzerinde bulunan ve bulunduğu yerde kaynakla sabitlenmiş olan haçı söküp kaldırıma atılması eylemi sadece haça zarar vermek kastıyla değil, ilgili dini inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla gerçekleştirdiği kanaatine" varıldığı belirtildi.

KARARLA BİRLİKTE TAHLİYE EDİLDİ

Kararla birlikte sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, verdiği 1 yıl 4 aylık cezada herhangi bir indirime gitmedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mazlum S.'nin 23 Mayıs 2020 tarihinde Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış kapı duvarında bulunan haçı sökerek kaldırıma attığı belirtiliyor.

İddianamede, "Yerinden sökülen haçın herkesin gelip geçtiği kaldırıma atılması sebebiyle eylemin ilgili dini inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiği" ifadesine yer verilerek şüphelinin, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edilmişti.