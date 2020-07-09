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Kilis TOKİ çekilişi 2020 sona erdi mi? - Kilis TOKİ kura sonuçları 2020 belli oldu mu?

09 Temmuz 2020 Perşembe - 15:05 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 15:05

Kilis Merkez 506/100000 Toplu Konut Projesi, başvurusu kabul edilen Kilisliler tarafından merak ediliyor. 2+1 354, 3+1 152 konutun hak sahibinin belirleneceği Kilis TOKİ çekilişi, saat 14.00’de çekilecek. Noter huzurunda canlı olarak çekilecek Osmaniye TOKİ kurası, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, Kilis TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanacak? İşte TOKİ Kilis Merkez kura sonuçları…


Kilis TOKİ kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar sürüyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Kilisliler, TOKİ Kilis Merkez kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 354, 3+1 152 toplam 506 kişinin konut sahibi olacağı Kilis TOKİ kura sonuçları 2020 saat 14.00’de çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte Kilis TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020…

KİLİS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Kilis kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sisteminden ve TOKİ’nin resmi internet sitesinden öğrenilecek.

TOKİ KİLİS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

KİLİS TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Kilis kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

KİLİS TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020  

 

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