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Kilis’te vakalar arttı denetimler sıkılaştı

İHA |  21 Ağustos 2020 Cuma - 16:44 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 16:44

Kilis’te, artan corona virüs vakaları nedeniyle polis il merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimlerini attırdı.


Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te korona virüs vakalarının yükselişe geçmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde araçlar, motosikletler ve yayalar üzerinde maske ile sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyerek, vatandaşları uyarıyor. Vatandaşları maskeyi kurallarına göre takmaları için uyaran polisin denetimleri kentin çeşitli noktalarında sürüyor. Denetimlerin artması üzerine vatandaşların büyük bölümünün maskelerini taktıkları gözlendi.
 
Vatandaşlar, Uygulamadan memnun olduklarını, denetimlerin sürmesi gerektiğini ifade ettiler.

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