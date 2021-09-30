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Kilis’te üretiliyor, tüm dünya onun peşinde! Uluslararası ödüllü...
İtalya ve İspanya'da araştırma yapıp, kendi markalarıyla üretmeye başladılar. Kanada, Amerika, İsveç ve Almanya'dan talep yağıyor. 18 derece ortamlarda saklanıyor, üretiminde özel krom tanklar kullanılıyor. Yurt dışında bir altın, iki gümüş madalya kazandılar.
Kilisli Ayşegül ve Ali Hayta çifti, ürettiği tescilli organik Kilis zeytinyağını kendi markalarıyla yurt içi ve yurt dışına pazarlamayı başardı.