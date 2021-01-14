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Kilis’te otomobil devrildi! Ölü ve yaralılar var...

DHA |  14 Ocak 2021 Perşembe - 10:52 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 10:52

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki Hatice Yıldırım (55) öldü, 4 kişi ise yaralandı.


Kilis'te feci kaza... Kaza, sabah erken saatlerde Bitkıran köyü yakınlarında meydana geldi. Kilis yönüne giden Z.Y. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar attı.
 
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücünün annesi Hatice Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Sürücü ile yanındaki 3 kişi ise ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
 
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Hatice Yıldırım'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.
 
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Kilis Elbeyli otomobil kaza
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