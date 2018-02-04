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Kilis’te okullara 12 Şubat tarihine kadar ara verildi!

04 Şubat 2018 Pazar - 15:38 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 15:45

Kilis’te güvenlik gerekçesiyle eğitim-öğretime 12 Şubat tarihine kadar ara verildi.


Kilis Valiliği ilk ve orta dereceli okulların bir hafta geç açılacağını duyurdu.  
 
Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerimizdeki okullarımızda 2017-2018 yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. İkinci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemi 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur” denildi.
 
Alınan kararla yarıyıl tatilinin uzatıldığı Kilis'te, 32 bini Türk, 23 bini Suriyeli olmak üzere toplam 55 bin öğrenci, gecikmeli olarak ders başı yapabilecek. 

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