Kilis'e Suriye'den 4 roket düştü

Alınan ilk bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi'nde saat 01.40 civarında Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketler, iki ev ve bir iş yerine isabet etti. Ahmet Rasim Mahallesi'nde ise boş bir alana roket düştü.,

Can kaybının meydana gelmediği olayda yüzüne cam parçaları isabet eden bir kişi hafif yaralandı. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ayakta tedavi edildi.

Bu arada roketlerin isabet ettiği binalarda çıkan küçük çaplı yangınlar ise itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.