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Kilis'e roket atıldı

AA/DHA |  01 Şubat 2018 Perşembe - 17:41 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 18:25

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roketin Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi yapıdaki lokantaya düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.


Alınan ilk bilgilere göre, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK  mensuplarınca işgal edilen alanlardan saat 17.40 sıralarında atılan roket,  Polatpaşa Mahallesi'nde bir iş yerine isabet  etti.  
Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, terör örgütü PYD/PKK'nın  roketli saldırısına ilişkin, "Atılan 2 roket, bir ev ile bir lokantaya isabet  etti, 4 kişi yaralandı." dedi. 
 
Tekinarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde  Afrin'deki teröristlerce kent merkezine yönelik roketli saldırı düzenlendiğini  hatırlattı.
 
"Atılan 2 roket, bir ev ile bir lokantaya isabet etti, 4 kişi  yaralandı." diyen Tekinarslan, ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların  tedavisine başlandığını, polis ekiplerinin incelemesinin sürdüğünü söyledi.
 
Bu arada, sınır birliklerince roketlerin atıldığı noktalar tespit  edildi ve misliyle karşılık verildi.
 
Top atışları kent merkezinden de duyuldu.
 
REYHANLI'YA SALDIRILDI

Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK kontrolündeki  alandan teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roket mezarlığa isabet  etti. 
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin  bölgesinden PYD/PKK'lı teröristler tarafından atılan roket, Reyhanlı-Cilvegözü  karayolunda bulunan Reyhanlı Asri Mezarlığı'na düştü.
 
Roketin boş alana isabet ettiği saldırıda ilk belirlemelere göre  yaralanan olmadı.
 
Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
 
Güvenlik güçleri roketin düştüğü yerlerde inceleme başlattı.
 

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