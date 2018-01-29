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İki ilimize roket düştü!

29 Ocak 2018 Pazartesi - 14:39 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 16:04

Sınır illerimizden Kilis ve Hatay'a terörist mevzilerinden ateşlenen roketler düştü.


Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK  mensuplarınca Kilis'e roketli saldırı düzenlendi. 
 
Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden saat 14.30 sıralarında atılan  roket, Öncüpınar Mahallesi'ndeki zeytin bahçesine düştü. Can kaybı ya da  yaralananın bulunmadığı saldırıyla ilgili polis ekipleri, olay yeri incelemesi  yaptı.
 
Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), olayın ardından Suriye'nin  Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini havadan ve karadan ateş  altına aldı.  
 
PYD/PKK Reyhanlı'ya roket attı
 
Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen  roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki iş yerine isabet etti. 
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin  bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan roket, Tayfur Sökmen Caddesi'ndeki bir  iş yerinin duvarına düştü.
 
Patlama nedeniyle iş yerinde ve bir otomobilde hasar meydana geldi.
 
İlk belirlemelere göre yaralananın olmadığı olay nedeniyle bölgeye çok  sayıda güvenlik gücü ile itfaiye aracı sevk edildi.

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