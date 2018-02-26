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Kilis'e JÖH ve PÖH görevlileri sevk edildi

AA |  26 Şubat 2018 Pazartesi - 2:11 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 2:11

Kilis'in Gülbaba köyünde vatandaşlar, Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerine sevgi gösterisinde bulundu.


Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı  kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekipleri, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri  Bakanlığı Müşterek Görev Merkezinden yola çıktı.
 
Bu esnada ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan çok sayıda vatandaş,  zırhlı araçların birinden çalınan marşlar eşliğinde güvenlik güçlerini uğurlamak  üzere merkez önünde bir araya geldi. Vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde  bulundu.
 
Konvoy daha sonra Kilis'in Gülbaba köyünden geçerek sınır hattına  ulaştı.
 
Köyün girişinde ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyu karşılayan  vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ya Allah bismillah Allahuekber",  "En büyük asker bizim asker" gibi sloganları atarak, askeri birliğe destek verdi.
 
"Bunlar Osmanlı tokadı yiyecek"
 
Vatandaşlardan Hasan Kesici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk,  Kürt, Laz, Çerkez, Alevi herkesin birlik ve beraberlik içerisinde, ülkesinin  yanında olduğunu belirtti.
 
Bugün "Kürtleri savunuyoruz" diyenlerin yalan söylediklerini belirten  Kesici, "Burada birlik olmamız lazım, dış güçler bunu görsünler. Onlar bizden  korkuyorlar bunu iyi biliyoruz. Bundan eminiz Türk'ü, Laz'ı, Kürt'ü, Çerkez'i  Alevi'si biz hepimiz biriz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Tek vatan, tek  millet, tek bayrak, tek devlet' Bunların Kürtlerle hiçbir alakası yok. 'Kürtleri  savunuyoruz' diyorlar, hiçbir alakası yok. Biz de Kürt'üz. Kürtleri savunmuyorlar  biz ne istiyorsak devletimiz bize katbekat veriyor. Bugüne kadar bir dediğimizi  iki yapmadı. Bunlar neyin derdinde, neyin hesabını yapıyor? Bunlar Osmanlı  tokadını yiyecek."
 
Ali Çelik de herkesin, Türk askerinin hak edene hak ettiği cevabı  vereceğinden emin olması gerektiğini söyledi.
 
Hasan Yalçın da güzergah üzerinde toplanarak tüm dünyaya birlik ve  beraberlik mesajı vermek istediklerine işaret ederek, "İnsanlar bilsin ki sınır  hattında ülkemizle birlik içersindeyiz. Bizlerde Kürt'üz ama burada hep beraber  toplandık birliğimizi, dirliğimizi ve askerimize desteğimizi gösterdik." diye  konuştu.

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