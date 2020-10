Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak duruş sergilemek zorundayız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM 'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, çok zor günlerden geçildiğinin bilincinde olduklarını söyledi. Her söylemi sorumluluk içinde dile getirdiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Aklımıza geleni söylemeyiz. Önce düşünürüz, tartışırız, konuşuruz sonra da bunu dile getiririz. Her yerde, her ortamda gerek ben gerek bütün arkadaşlarım ısrarla şunu söyleriz. Terör kimden ve nereden gelirse gelsin, teröre karşı hep beraber ortak duruş sergilemek zorundayız. Terörün partisi yoktur. Terörün kimliği yoktur. Terörün inancı da yoktur; çünkü teröristin temel amacı, insanı yok etmektir. Dolayısıyla terör eylemlerine dünyanın neresinde olursa olsun, hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Özellikle 40 yıldır teröre en büyük canları feda eden Türkiye, terör konusunda bir arada, dimdik durmak zorundadır. Hatay 'ın İskenderun ilçesinde dün akşam bir terör eylemi gerçekleştirilmek istendi ama sağ olsunlar, güvenlik güçlerimiz gerekli çabayı göstererek, en azından bir can kaybının olmamasını sağladılar. Yaralan güvenlik güçlerimiz var. Buradan bu güvenlik görevlilerimizi şükranlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah kısa süre içinde sağlıklarına kavuşur, görevlerinin başında olurlar" dedi.