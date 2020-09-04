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Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi mesajında Kurtuluş Savaşı kahramanlarını andı

04 Eylül 2020 Cuma - 16:34 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 16:34

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu twitter mesajında "Emperyalizme karşı onurlu bir duruş gösteren tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum." dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal  Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını minnetle andığını belirtti. 
 
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
 
"Milletimizin bağrından çıkan Kuvayı milliye ruhunun ve tam bağımsızlık ülküsünün güçlü bir irade ile belirdiği başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emperyalizme karşı onurlu bir duruş gösteren tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."
 
 

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