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Kılıçdaroğlu, Prens Adaları Felsefe ve Siyaset Sempozyumu'na katıldı

AA |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 14:33 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 14:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, felsefenin siyasilerin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan olduğunu belirterek, "Eğer siyasetçi ülkenin sorunlarına eğiliyor ve o sorunları çözmeye adaysa mutlaka felsefecilerle de bir araya gelmek zorundadır. Siyasetçinin en azından asgari belli bir entelektüel derinliğe ihtiyacı vardır, bunun olması lazım" dedi.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Büyükada Anadolu Kulübü'nde iki  oturumda gerçekleşen Prens Adaları Felsefe ve Siyaset Sempozyumu'nda yaptığı  konuşmada, Türkiye'de güçlü bir felsefi düşünceye ihtiyaç olduğunu söyledi.
 
Tarihsel süreç içerisinde incelendiğinde felsefenin ülkenin temel  sorun alanlarından birisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, tarihsel derinliği,  görkemli geçmişi ve olağanüstü coğrafyası olan Adalar'ın bir turistik alan olarak  görülmemesi gerektiğini ifade etti.
 
Adalar'ın Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın felsefe merkezine  dönüştürülebileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Dünyanın en önemli  felsefecileri gelip Adalar'da felsefeyi anlatabilirler, doğayı izleyebilirler.  Bir ağacın altına uzanıp gökyüzüne baktıklarında sonsuzluğu görebilirler.  Felsefecilerin en çok bu tür şeylere ihtiyacı var. Görecek, düşünecek,  sorgulayacak hayatı" ifadesini kullandı.
 
Daha çok şey bilmenin ve daha çok şey keşfetmenin önemine değinen  Kılıçdaroğlu, "Eğer biz bunu yapabilirsek Türkiye'ye çok güzel katkılarda  bulunmuş oluruz. Siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisidir bu.  Eğer siyasetçi ülkenin sorunlarına eğiliyor ve o sorunları çözmeye adaysa mutlaka  felsefecilerle de bir araya gelmek zorundadır. Siyasetçinin en azından asgari  belli bir entelektüel derinliğe ihtiyacı vardır, bunun olması lazım.  Entelektüellerde belli bir felsefi derinlik olunca özgüvenin olduğunu da  görebiliyorsunuz" diye konuştu.
 
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve Adalar Kent Konseyi Başkanı  İskender Özturanlı da konuşma yaptı.
 
Konuşmaların ardından sempozyumun ilk oturumu Prof. Dr. Saffet Babür  başkanlığında gerçekleşti.
 
Oturumda, Prof. Dr. Yusuf Örnek, "Üniversite İdesi ve Siyasete  Yüklediği Görevler", Prof. Dr. Cemal Güzel, "Siyaset ve Etik", Dr. Öğretim Üyesi  Melike Durmaz, "Aristoteles ve Hannah Arend'le Yurttaşlık ve Yurttaşa Özgü  Etkinlikler" konularını ele aldı.
 
Dr. Seval Bulutoğlu'nun başkanlık edeceği ikinci oturumda, Prof. Dr.  Harun Tepe, "Irkçılık ve Ümmetçilik İkileminde İnsan Hakları Penceresinden  Türkiye'nin Sığınmacı Sorunu", Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz, "Bir İdea Olarak Dünya  Yurttaşlığı", Dr. Öğretim Üyesi Levent Kavas ise "Evinin Yurttaşı" konularında  konuşacak.

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu Prens Adaları Felsefe ve Siyaset Sempozyumu
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