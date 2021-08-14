Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Tunceli merkez Atlantı köyünde bulunan aile kabristanlığına giderek, annesi Yemoş ve babası Kamer Kılıçdaroğlu'nun mezarlarını ziyaret edip, dua etti. Kılıçdaroğlu, ardından Tunceli’den ayrılarak, kara yolu ile Elazığ'a geçti.