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Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına 10 yıl 6 ay hapis

26 Aralık 2017 Salı - 16:22 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 16:51

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul  Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul,  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına  çarptırıldı. 
 
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, verilen aranın  ardından davaya ilişkin karar açıklandı.
 
Mahkeme heyeti, Gürsul'un da aralarında yer aldığı 7 tutuklu, 2  tutuksuz sanıkla ilgili hükmünü okudu. Buna göre Gürsul'un, "FETÖ/PDY üyeliği"  suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
 

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