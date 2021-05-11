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Kılıçdaroğlu'ndan şehit Teğmen Osman Alp için başsağlığı mesajı

ANKARA, (DHA) |  11 Mayıs 2021 Salı - 18:08 | Son Güncelleme : 11 05 2021 - 18:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı harekat bölgesinde teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp için başsağlığı mesajı yayınladı.


CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayınladığı mesajında "İdlib'de, askeri konvoyumuza yapılan alçakça saldırıda şehit olan askerimize Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" dedi.
 

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Kılıçdaroğlu CHP şehit
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