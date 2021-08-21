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Kılıçdaroğlu'ndan şehit Kaplan'ın ailesine taziye ziyareti

DHA |  21 Ağustos 2021 Cumartesi - 16:59 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 16:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Şimşek Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta Pençe-Şimşek Operasyon bölgesinde teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın Ankara'nın Elmadağ ilçesinde oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, şehidin ailesine başsağlığı diledi.
 
Kılıçdaroğlu, daha sonra Elmadağ Belediyesi tarafından restore edilerek hizmete sunulan Köy Konağı'nı da ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Aşkın'dan restore ile bilgiler alarak konağın bölümlerini gezdi. Kılıçdaroğlu, ardından Kırşehir'e geçti. 

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